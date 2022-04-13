Аналитик Федосова: к союзникам США приходит осознание последствий попыток «изолировать Россию»
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«Слова Йеллен — очередной символ противодействия объективным центробежным тенденциям, знаменующим фрагментацию однополярного мира, которая вошла в активную фазу», — отмечает аналитик.
По её мнению, за решение США «вырезать Россию из мировой экономики» максимальные издержки «будет нести кто угодно, только не они».
«Но к европейским союзникам США начинает возвращаться сознание, когда видят пустые полки и зияющую перспективу получить миллионы безработных и закрытых предприятий», — добавляет Федосова.
Аналитик уверена, что Россия остаётся надёжным партнёром.
«Финансово Россия выставляет приемлемые для себя условия оплаты и принуждает к их выполнению, стратегически Россия демонстрирует решимость обеспечить свои интересы безопасности. За всеми этими процессами наблюдает мир — и Йеллен, бьющаяся в тщетной попытке обратить их вспять», — заключила собеседница RT.
Ранее в Минфине США заявили о намерении усилить изоляцию России на время спецоперации на Украине.
По словам Йеллен, Кремль намерены поставить перед выбором между поддержкой экономики и финансированием спецоперации.