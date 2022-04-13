Аналитик Федосова: к союзникам США приходит осознание последствий попыток «изолировать Россию»

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT прокомментировала заявление главы Минфина Соединённых Штатов Джанет Йеллен о том, что США и союзники будут усиливать экономическую, финансовую и стратегическую изоляцию России, пока не будет завершена российская военная спецоперация на Украине.

«Слова Йеллен — очередной символ противодействия объективным центробежным тенденциям, знаменующим фрагментацию однополярного мира, которая вошла в активную фазу», — отмечает аналитик.

По её мнению, за решение США «вырезать Россию из мировой экономики» максимальные издержки «будет нести кто угодно, только не они».

«Но к европейским союзникам США начинает возвращаться сознание, когда видят пустые полки и зияющую перспективу получить миллионы безработных и закрытых предприятий», — добавляет Федосова.

Аналитик уверена, что Россия остаётся надёжным партнёром.

«Финансово Россия выставляет приемлемые для себя условия оплаты и принуждает к их выполнению, стратегически Россия демонстрирует решимость обеспечить свои интересы безопасности. За всеми этими процессами наблюдает мир — и Йеллен, бьющаяся в тщетной попытке обратить их вспять», — заключила собеседница RT.

Ранее в Минфине США заявили о намерении усилить изоляцию России на время спецоперации на Украине.

По словам Йеллен, Кремль намерены поставить перед выбором между поддержкой экономики и финансированием спецоперации.