В результате стрельбы в калифорнийском торговом центре пострадал ребёнок

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В торговом центре американского города Викторвилл (штат Калифорния) произошла стрельба, в ходе которой была ранена девятилетняя девочка, сообщает местный телеканал KTLA со ссылкой на данные полиции.

Девочку госпитализировали, сейчас её состояние стабильное.

Сотрудники правопорядка ищут стрелявшего.

Ранее шесть человек погибли, девять пострадали в результате стрельбы в городе Сакраменто (штат Калифорния). 

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