Российская сторона передала ООН информацию о готовящихся провокациях со стороны украинских властей. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Но украинские пропагандисты явно пытаются учесть свои ошибки и сработать чище. Они очень стараются. Только за последние дни мы передали в ООН информацию о следующих готовящихся провокациях», — приводит ТАСС его слова на заседании Совета Безопасности ООН.

Полянский добавил, что «провокация в Краматорске» у Киева не удалась.

Ранее французский посол на Украине Этьен де Понсен сообщил о прибытии во Львов группы жандармов с целью «расследования военных преступлений».

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что эксперты из Франции на Украине попытаются сфабриковать обвинения в адрес России.