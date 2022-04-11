Зампостпреда России заявил о передаче в ООН информации о готовящихся Киевом провокациях
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«Но украинские пропагандисты явно пытаются учесть свои ошибки и сработать чище. Они очень стараются. Только за последние дни мы передали в ООН информацию о следующих готовящихся провокациях», — приводит ТАСС его слова на заседании Совета Безопасности ООН.
Полянский добавил, что «провокация в Краматорске» у Киева не удалась.
Ранее французский посол на Украине Этьен де Понсен сообщил о прибытии во Львов группы жандармов с целью «расследования военных преступлений».
Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что эксперты из Франции на Украине попытаются сфабриковать обвинения в адрес России.