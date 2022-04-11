МИД Белоруссии вызвал посла ФРГ после памятного мероприятия в «Бухенвальде»

Посол Германии в Белоруссии Манфред Хутерер был вызван в белорусский МИД в связи с «волюнтаристским изменением» формы проведения памятного мероприятия в мемориальном комплексе «Бухенвальд».

Соответствующая информация приводится на сайте белорусского МИД.

«До руководителя иностранного загранучреждения доведена позиция Белоруссии о недопустимости попрания памяти жертв белорусского народа в годы Второй мировой войны и десятков тысяч белорусских узников концлагерей, в том числе «Бухенвальда» и «Миттельбау-Дора», — говорится в сообщении.

Ранее генпрокуратура Белоруссии сообщила, что возбудила уголовное дело о разжигании вражды из-за замены государственного флага республики на территории мемориала «Бухенвальд» на флаг, который использует белорусская оппозиция.

Отмечается, что замена флага произошла 10 апреля.