В Пакистане прошли массовые акции поддержки экс-премьера страны

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Множество сторонников бывшего премьера Пакистана Имрана Хана и возглавляемой им партии «Техрик-и-Инсаф» вышли на улицы ряда городов страны, чтобы выразить свою поддержку.

Об этом сообщает издание Dawn.

Массовые акции прошли во всех крупных городах страны, в том числе в столице Исламабаде.

Ранее Национальное собрание Пакистана проголосовало за вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану.

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