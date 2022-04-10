В Пакистане прошли массовые акции поддержки экс-премьера страны
Множество сторонников бывшего премьера Пакистана Имрана Хана и возглавляемой им партии «Техрик-и-Инсаф» вышли на улицы ряда городов страны, чтобы выразить свою поддержку.
Об этом сообщает издание Dawn.
Массовые акции прошли во всех крупных городах страны, в том числе в столице Исламабаде.
Ранее Национальное собрание Пакистана проголосовало за вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану.
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