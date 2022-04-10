В Пакистане прошли массовые акции поддержки экс-премьера страны

Множество сторонников бывшего премьера Пакистана Имрана Хана и возглавляемой им партии «Техрик-и-Инсаф» вышли на улицы ряда городов страны, чтобы выразить свою поддержку.