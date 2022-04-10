Эрдоган провёл переговоры с канцлером Австрии Нехаммером

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл в воскресенье, 10 апреля, телефонные переговоры с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.

«В ходе переговоров обсуждались шаги по улучшению турецко-австрийских отношений и региональные вопросы, в том числе российско-украинский конфликт», — приводит ТАСС сообщение.

По словам Эрдогана, Турция продолжает делать всё возможное для установления мира между Россией и Украиной.

Ранее газета Kronen Zeitung сообщала, что Нехаммер собирается отправиться с визитом в Москву на встречу с Путиным.

Позднее в ведомстве федерального канцлера Австрии подтвердили информацию, что Нехаммер собирается посетить с визитом 11 апреля Москву для переговоров с президентом России.

Карл Нехаммер рассказал о темах, которые планирует затронуть в ходе предстоящих переговоров с президентом России Владимиром Путиным.