Эрдоган провёл переговоры с канцлером Австрии Нехаммером
- AP
«В ходе переговоров обсуждались шаги по улучшению турецко-австрийских отношений и региональные вопросы, в том числе российско-украинский конфликт», — приводит ТАСС сообщение.
По словам Эрдогана, Турция продолжает делать всё возможное для установления мира между Россией и Украиной.
Ранее газета Kronen Zeitung сообщала, что Нехаммер собирается отправиться с визитом в Москву на встречу с Путиным.
Позднее в ведомстве федерального канцлера Австрии подтвердили информацию, что Нехаммер собирается посетить с визитом 11 апреля Москву для переговоров с президентом России.
Карл Нехаммер рассказал о темах, которые планирует затронуть в ходе предстоящих переговоров с президентом России Владимиром Путиным.