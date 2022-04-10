Во Франции предрекли падение доллара в пользу рубля

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Французский политолог и экономист Александр дель Валль в статье для журнала Valeurs actuelles написал, что попытка США изолировать Россию может привести к падению доллара в пользу рубля и китайского юаня.

«(Антироссийская политика США. — RT) даже рискует привести к падению доллара в пользу рубля и китайского юаня, которые Саудовская Аравия согласилась получать за свою нефть», — передаёт РИА Новости заявление экономиста. 

Дель Валль предположил, что восстановлению курса рубля после введённых против России западных санкций помогает продолжение покупки российского газа европейскими странам и устойчивость торговых отношений с Китаем, Бразилией, Индией, арабскими и африканскими странами.

По его мнению, рост цен на нефть и природный газ даёт России постоянный приток иностранной валюты.

«Попытка изолировать Россию ускорит дедолларизацию и девестернизацию мира», — резюмировал политолог.

Ранее директор центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов прокомментировал укрепление курса рубля.

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, высказался о ситуации с западными санкциями.

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