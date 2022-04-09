Постпред России Чижов: ЕС превращается в военный блок на вторых ролях у НАТО

Европейский союз превращается из политико-экономического объединения в военный блок на вторых ролях у НАТО. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

Таким образом он прокомментировал призыв главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля решить украинский кризис «победой на поле боя».

«ЕС вырождается из политико-экономического объединения, реализующего процесс мирной евроинтеграции, который мы с полным основанием называли региональным измерением глобализации, в банальный военный блок на вторых ролях у НАТО», — цитирует Чижова ТАСС.

Он отметил, что раньше никогда не слышал от политических деятелей призывов к военному решению конфликтов.

В свою очередь, комментируя слова Борреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в экономическом характере Евросоюза.