Постпред России Чижов: ЕС превращается в военный блок на вторых ролях у НАТО
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Таким образом он прокомментировал призыв главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля решить украинский кризис «победой на поле боя».
«ЕС вырождается из политико-экономического объединения, реализующего процесс мирной евроинтеграции, который мы с полным основанием называли региональным измерением глобализации, в банальный военный блок на вторых ролях у НАТО», — цитирует Чижова ТАСС.
Он отметил, что раньше никогда не слышал от политических деятелей призывов к военному решению конфликтов.
В свою очередь, комментируя слова Борреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в экономическом характере Евросоюза.