Политолог Бальбек прокомментировал заявление Борреля об украинском кризисе

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который выступил за разрешение украинского кризиса «победой на поле боя».
Политолог Бальбек прокомментировал заявление Борреля об украинском кризисе
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Чего ещё ждать от эмиссара западного большого бизнеса, который сейчас стремится заработать», — отмечает Бальбек.

Он добавил, что европейские дипломаты не в первый раз обманывают Украину.

«Сначала им обещали защиту, теперь обещают победу, а истина, как всегда, другая», — отмечает собеседник RT.

Ранее Боррель в своём Twitter по итогам визита на Украину написал, что разрешением украинского кризиса станет «победа на поле боя».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить