Политолог Бальбек прокомментировал заявление Борреля об украинском кризисе
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«Чего ещё ждать от эмиссара западного большого бизнеса, который сейчас стремится заработать», — отмечает Бальбек.
Он добавил, что европейские дипломаты не в первый раз обманывают Украину.
«Сначала им обещали защиту, теперь обещают победу, а истина, как всегда, другая», — отмечает собеседник RT.
Ранее Боррель в своём Twitter по итогам визита на Украину написал, что разрешением украинского кризиса станет «победа на поле боя».