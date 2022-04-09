Политолог Бальбек прокомментировал заявление Борреля об украинском кризисе

Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который выступил за разрешение украинского кризиса «победой на поле боя».

«Чего ещё ждать от эмиссара западного большого бизнеса, который сейчас стремится заработать», — отмечает Бальбек.

Он добавил, что европейские дипломаты не в первый раз обманывают Украину.

«Сначала им обещали защиту, теперь обещают победу, а истина, как всегда, другая», — отмечает собеседник RT.

Ранее Боррель в своём Twitter по итогам визита на Украину написал, что разрешением украинского кризиса станет «победа на поле боя».