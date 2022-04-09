В ГТЛК заявили о планах развивать внутренние проекты в условиях западных санкций

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Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) в условиях антироссийских санкций сконцентрируется на проектах внутри страны. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В ГТЛК заявили о планах развивать внутренние проекты в условиях западных санкций
  • Gettyimages.ru
  • © Tero Vesalainen

«В новых условиях компания сконцентрируется на проектах внутри страны и в дружественных государствах, продолжит оптимизацию бизнес-процессов и повышение операционной эффективности и предпримет весь комплекс необходимых мер, нацеленных на обеспечение бесперебойной работы, поддержку клиентов и контрагентов и выполнение всех ранее взятых на себя обязательств», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее Европейский союз в рамках пятого пакета антироссийских рестрикций заморозил активы ряда российских компаний, в том числе ГТЛК.

Президент России Владимир Путин отмечал, что антироссийские санкции открывают новые возможности.

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