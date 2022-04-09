Депутат Белик: Евросоюз продолжает изощряться в новых санкциях

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал сообщение российской Федеральной таможенной службы (ФТС) о том, что страны ЕС прекратили пропуск автотранспортных средств, зарегистрированных в России и Белоруссии.

По мнению парламентария, «Евросоюз продолжает изощряться во введении нового пакета санкций».

«Попытки ограничить транспортные перевозки — это очередной вызов, с которым наша страна справится, перестроив логистические цепочки», — считает Белик.

Как уточнил депутат, важным является то, что запрет не коснётся жизненно необходимых продуктов, медицинских товаров, гуманитарных грузов, сельскохозяйственной продукции.

«Что же касается других видов товаров, нашей стране необходимо будет искать иные возможности их доставки и других торговых партнёров среди дружественных нам стран», — заключил он.

8 апреля Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине.

В частности, страны ЕС прекратили пропуск автотранспорта, зарегистрированного в России.