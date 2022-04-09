В Крыму назвали высказывание украинского посла в Берлине о русских проявлением нацизма

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Последнее высказывание посла Украины в ФРГ Андрея Мельника о русских говорит о том, что в украинский дипкорпус проник нацизм, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям, председатель немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель.

Ранее украинский дипломат в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung признался, что не разделяет русских на хороших и плохих и считает всех их врагами.

«Подобные заявления возмутительны. Нацизм проник в дипломатический корпус Украины, который в лице Мельника реализовывает самую мерзкую политику, направленную на разжигание вражды и ненависти», — заявил Гемпель РИА Новости.

По мнению главы комитета крымского парламента, таким, как Мельник, не место в дипломатии. Он также выразил удивление относительно того, как украинского посла до сих пор «терпят в Европе и тем более в Германии, которая вынесла суровый урок после Второй мировой войны».

Ранее глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених обвинил посла Украины в «переходе границ».

Как сообщала газета Junge Welt, риторика и действия украинского посла в Германии Андрея Мельника вызывают негодование у немецких политиков.

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