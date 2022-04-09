Байден заявил президенту ЮАР о необходимости «единого ответа» на спецоперацию на Украине

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Президент США Джо Байден в рамках диалога с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой подчеркнул необходимость «единого международного ответа» на российскую военную спецоперацию на Украине.

Согласно заявлению на сайте Белого дома, глава американской администрации акцентировал внимание на «глобальных вызовах», якобы связанных со спецоперацией России на Украине.

«Президент Байден подчеркнул необходимость чёткого, единого международного ответа», — отмечается в сообщении.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби ранее заявил, что США хотят увидеть поражение России в ходе военной спецоперации на Украине.

Он также напомнил, что украинские военные могут использовать развединформацию,которую они получают от Минобороны США, для проведения наступательных операций.

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