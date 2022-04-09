Глава горсовета Эдинбурга потребовал посла России в Британии отозвать консула из города

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Глава городского совета Эдинбурга Адам Маквей в письме послу России в Великобритании Андрею Келину потребовал немедленно отозвать консула из города из-за ситуации на Украине.

«До тех пор, пока Россия не уйдет из Украины, я ещё раз подчеркиваю, что мы не будем принимать какие-либо приглашения и какого-либо рода сотрудничество, и я прошу вас немедленно отозвать консула из нашего города — ему не рады в Эдинбурге», — говорится в тексте письма, опубликованном на сайте горсовета.

В тексте послания отмечается, что в ходе заседания совета 17 марта его члены осудили действия России на Украине и приняли решение о разрыве «всех нынешних и будущих связей» с консулом.

18 марта посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова сообщила, что болгарский МИД объявил персонами нон грата десять российских дипломатов.

Также в конце марта МИД России в качестве ответной меры объявил о высылке из страны сотрудников дипломатических миссий Латвии, Литвы и Эстонии.

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