В МИД Индонезии заявили о намерении сохранить совместную работу стран в формате G20

Представитель индонезийского МИД Тейку Файзасих заявил, что власти Индонезии рассчитывают на совместную работу всех стран — членов G20 над текущими внешнеполитическими вызовами.

«Двадцать крупнейших экономик должны предметно обсуждать актуальные проблемы экономики, а не становиться источником новых вызовов», — заявил он в беседе с порталом «Компас».

Файзасих подчеркнул, что Джакарта «по-прежнему ожидает присутствия всех стран-членов в мероприятиях, предшествующих саммиту в ноябре».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с участием президента России Владимира Путина в саммите G20, который должен пройти в Индонезии.

В конце марта Индонезия заявила, что планирует пригласить Путина и всех других лидеров, стремясь «оставаться беспристрастной» в качестве принимающей стороны.