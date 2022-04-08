В МИД Индонезии заявили о намерении сохранить совместную работу стран в формате G20

Короткая ссылка
Представитель индонезийского МИД Тейку Файзасих заявил, что власти Индонезии рассчитывают на совместную работу всех стран — членов G20 над текущими внешнеполитическими вызовами.

«Двадцать крупнейших экономик должны предметно обсуждать актуальные проблемы экономики, а не становиться источником новых вызовов», — заявил он в беседе с порталом «Компас».

Файзасих подчеркнул, что Джакарта «по-прежнему ожидает присутствия всех стран-членов в мероприятиях, предшествующих саммиту в ноябре».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с участием президента России Владимира Путина в саммите G20, который должен пройти в Индонезии.

В конце марта Индонезия заявила, что планирует пригласить Путина и всех других лидеров, стремясь «оставаться беспристрастной» в качестве принимающей стороны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить