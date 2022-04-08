Lufthansa продлевает приостановку авиасообщения с Россией и Украиной до 30 июня

Немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила, что продлевает приостановку авиасообщения с Россией и Украиной до 30 июня.

«Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 30 июня 2022 года из-за текущей ситуации. По этой причине все рейсы Lufthansa в Россию и из страны должны быть отменены в течение этого периода», — говорится в сообщении на сайте компании.

Авиакомпания также сообщила о приостановке полётов на Украину и из страны до 30 июня 2022 года.

Ранее стало известно, что с 9 апреля Россия отменит ранее введённые антикоронавирусные ограничения на полёты в 52 страны, включая Аргентину, Индию и Китай.

В связи с этим российское посольство напоминает, что имеется возможность беспрепятственно пользоваться транзитными маршрутами в Россию через Ташкент, Стамбул, Дубаи, Абу-Даби, Доху и другие доступные направления.

Глава Минтранса России Виталий Савельев отметил, что российские авиакомпании смогут выполнять международные рейсы на 193 самолётах.

По его словам, «российские авиакомпании будут летать в те страны, которые могут принимать эти самолёты».