Палата представителей США утвердила закон о запрете импорта энергоносителей из России
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Как сообщает РИА Новости, голосование ещё продолжается, однако инициатива уже набрала достаточное для её утверждения количество голосов.
Уточняется, что президент США Джо Байден в марте уже подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России.
Принятый Конгрессом законопроект, по сути, кодифицирует эту меру.
Ранее сенаторы США проголосовали за отказ от импорта энергоносителей из России в связи с ситуацией на Украине.