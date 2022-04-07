Палата представителей США утвердила закон о запрете импорта энергоносителей из России

Палата представителей США одобрила законопроект о запрете импорта энергоносителей из России.

Как сообщает РИА Новости, голосование ещё продолжается, однако инициатива уже набрала достаточное для её утверждения количество голосов.

Уточняется, что президент США Джо Байден в марте уже подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России.

Принятый Конгрессом законопроект, по сути, кодифицирует эту меру.

Ранее сенаторы США проголосовали за отказ от импорта энергоносителей из России в связи с ситуацией на Украине.