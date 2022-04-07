Глава МВД ФРГ: с 24 февраля зафиксировано почти 400 преступлений против выходцев из России

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На территории Германии после начала российской военной спецоперации на Украине 24 февраля зафиксировали 383 преступления против выходцев из России.
Глава МВД ФРГ: с 24 февраля зафиксировано почти 400 преступлений против выходцев из России
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер в интервью медиагруппе Funke.

Кроме того, совершено 181 преступление против лиц украинского происхождения.

По её словам, в основном речь идёт об оскорблениях и о порче имущества, но есть и случаи насилия.

В конце марта в Европейском квартале Брюсселя прошла демонстрация, участники которой хотели обратить внимание на проблему дискриминации русскоязычных граждан.

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