Глава МВД ФРГ: с 24 февраля зафиксировано почти 400 преступлений против выходцев из России

На территории Германии после начала российской военной спецоперации на Украине 24 февраля зафиксировали 383 преступления против выходцев из России.

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер в интервью медиагруппе Funke.

Кроме того, совершено 181 преступление против лиц украинского происхождения.

По её словам, в основном речь идёт об оскорблениях и о порче имущества, но есть и случаи насилия.

В конце марта в Европейском квартале Брюсселя прошла демонстрация, участники которой хотели обратить внимание на проблему дискриминации русскоязычных граждан.