Глава МВД ФРГ: с 24 февраля зафиксировано почти 400 преступлений против выходцев из России
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Об этом, как пишет РИА Новости, сообщила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер в интервью медиагруппе Funke.
Кроме того, совершено 181 преступление против лиц украинского происхождения.
По её словам, в основном речь идёт об оскорблениях и о порче имущества, но есть и случаи насилия.
В конце марта в Европейском квартале Брюсселя прошла демонстрация, участники которой хотели обратить внимание на проблему дискриминации русскоязычных граждан.