Посла России Степанова вызвали в МИД Канады в связи с провокацией в Буче

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Посла России в Оттаве Олега Степанова вызвали в канадский МИД из-за ситуации в украинском городе Буча.

«Сегодня (6 апреля. — RT) был приглашён к первой замминистра иностранных дел Марте Морган, которая заявила политический демарш о ситуации на Украине в контексте специальной военной операции России, среди прочего сделав ударение на ситуации в Буче», — цитирует его ТАСС.

Степанов сообщил, что изложил позицию российской стороны в связи с инцидентом.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга назвала провокацию в Буче преступлением украинских властей.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о необходимости проведения независимого и беспристрастного расследования ситуации в Буче.

3 апреля Минобороны опровергло обвинения со стороны киевского режима в якобы убийстве мирных жителей в Буче.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал целью провокации в Буче срыв российско-украинских переговоров.

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