Посол России прокомментировал наезд машины на забор диппредставительства в Бухаресте

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Посол России в Румынии Валерий Кузьмин в эфире RT прокомментировал наезд автомобиля на забор российского диппредставительства в Бухаресте.
Посол России прокомментировал наезд машины на забор диппредставительства в Бухаресте
  • AP

«Не здание российской дипломатической миссии в данном случае пострадало, а главные ворота», — сказал он.

По его мнению, решение СК провести расследование по данному факту является правильным. Он отметил, что в отношениях между Россией и Румынией действует договор о правовой помощи, который позволяет правоохранительным органам поддерживать взаимодействие и обмен информацией.

Он отметил, что посольство со своей стороны будет стараться поддерживать контакт с правоохранительными органами.

«На данный момент инцидент, произошедший сегодня рано утром, когда на ворота наехал пассажирский автомобиль, в котором находился человек и довольно большое количество горючих веществ, он расследуется полицией. На данный момент никакой фактической оценки ситуации со стороны правоохранительных органов Румынии у нас просто нет», — заявил Кузьмин.

По его словам, в его практике до этого не было таких серьёзных инцидентов.

Ранее Кузьмин заявил, что наезд автомобиля на забор российской дипломатической миссии можно назвать терактом.

МИД Румынии призвал дождаться завершения расследования инцидента у здания российского посольства в Бухаресте.

Утром 6 апреля автомобиль врезался в забор посольства России в Бухаресте. В результате столкновения машина загорелась, водитель погиб.

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