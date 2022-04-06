В МИД России анонсировали ответные меры в отношении британских СМИ

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Москва примет ответные меры в отношении британских СМИ из-за притеснения российских изданий в Великобритании. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В МИД России анонсировали ответные меры в отношении британских СМИ
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«Единственное, чего добилась (глава МИД Великобритании. — RT) Лиз Трасс, — так это того, что в отношении британских СМИ в России тоже приняты соответствующие меры зеркальные, симметричные. Были приняты и будут приняты», — заявила она на брифинге.

Ранее Великобритания ввела санкции в отношении журналиста ВГТРК Сергея Брилёва и руководителя Sputnik Антона Анисимова.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала оскорблением санкции Британии в отношении RT и МИА «Россия сегодня».

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