В ЕС заявили о сохранении контактов для диалога с Россией в Брюсселе
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«Мы объявили 19 сотрудников постпредства России при Евросоюзе персонами нон грата, это означает лишение привилегий дипломатической аккредитации. Вопросами выдворения занимается бельгийская сторона. Но 19 человек — это не вся миссия, а только её часть, поэтому у нас сохраняются партнёры для коммуникации», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Евросоюз объявил 19 сотрудников постпредства России при ЕС персонами нон грата.
6 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад в последние десятилетия начал использовать высылку российских дипломатов в качестве информационно-политической атаки.