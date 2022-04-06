В ЕС заявили о сохранении контактов для диалога с Россией в Брюсселе

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Официальный представитель европейской внешнеполитической службы Питер Стано заявил, что, несмотря на отзыв аккредитации у 19 дипломатов постпредства России при Евросоюзе, контакты для диалога с Евросоюзом в российской дипмиссии остаются.
В ЕС заявили о сохранении контактов для диалога с Россией в Брюсселе
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«Мы объявили 19 сотрудников постпредства России при Евросоюзе персонами нон грата, это означает лишение привилегий дипломатической аккредитации. Вопросами выдворения занимается бельгийская сторона. Но 19 человек — это не вся миссия, а только её часть, поэтому у нас сохраняются партнёры для коммуникации», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Евросоюз объявил 19 сотрудников постпредства России при ЕС персонами нон грата. 

6 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад в последние десятилетия начал использовать высылку российских дипломатов в качестве информационно-политической атаки.

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