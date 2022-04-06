Путин и Вучич обсудили ситуацию в Косове

Российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Республики Сербия Александром Вучичем.

«Проведён обмен мнениями по актуальной региональной проблематике, включая ситуацию в Косове», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее Путин направил поздравление Вучичу по случаю его убедительной победы на выборах президента Сербии. По словам лидера России, итоги голосования подтверждают широкую поддержку сербскими гражданами курса Вучича, направленного в том числе на независимую внешнюю политику и решение актуальных социально-экономических задач.