Медведев: борьба с Россией ведётся без оглядки на здравый смысл и право

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что борьба Запада с Россией ведётся на эмоциях, без оглядки на здравый смысл и право.
Медведев: борьба с Россией ведётся без оглядки на здравый смысл и право
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Борьба против России ведётся исключительно на эмоциях, без всякой оглядки на здравый смысл и даже на право. Никто не пытается глубоко вникнуть в собственное законодательство или библиотеку прецедентов, применить многовековые базовые принципы, на которых они строились. Зачем? Если можно так легко и непринуждённо отнять то, что этим странам никогда не принадлежало?» — отметил он.

Ранее заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США за счёт санкций пытаются добиться ситуации, при которой России пришлось бы выбирать между дефолтом и использованием оставшихся у неё валютных резервов.

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