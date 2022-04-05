Захарова: реакция России на высылку 40 российских дипломатов будет ощутимой для ФРГ

Реакция Москвы на высылку 40 российских дипломатов будет ощутимой для Германии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Подчёркиваем, что ответственность за этот очередной удар по нашим связям с ФРГ и его неизбежные разрушительные последствия для их будущего лежит целиком на германских властях», — говорится в официальном комментарии Захаровой.

По её словам, реакция российской стороны будет ощутимой для Германии.

Дипломат подчеркнула, что власти ФРГ «сознательно и демонстративно приносят в жертву достижения предыдущих десятилетий российско-германского взаимодействия в угоду ложно понимаемой европейской и трансатлантической «солидарности».

Ранее в посольстве России в ФРГ сообщили, что Германия приняла решение об объявлении 40 сотрудников российских дипломатических и консульских учреждений в стране персонами нон гранта.

Ранее глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес заявил, что правительство Испании приняло решение о высылке около 25 дипломатов посольства России.

Кроме того, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что посол России Сергей Разов был вызван в здание итальянского МИД, где ему объявили о высылке из страны 30 российских дипломатов.

Замглавы российского МИД Александр Грушко назвал высылку российских дипломатов из стран Европы заранее согласованной кампанией.