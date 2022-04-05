Bloomberg: цены на уголь в США превысили $100 за тонну впервые с 2008 года

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Стоимость угля в США впервые с 2008 года превысила $100 за тонну на фоне кризиса вокруг Украины.
Bloomberg: цены на уголь в США превысили $100 за тонну впервые с 2008 года
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Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как отмечается, рост цен на уголь в США наблюдается на фоне отказа от поставок российских энергоносителей и увеличения спроса в связи с восстановлением экономики от последствий коронавируса.

Агентство уточняет, что на российский уголь в 2020 году приходилось около 18% от общего объёма мировых поставок энергоносителя.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз запретит импорт угля из России на сумму €4 млрд в год и разрабатывает ограничения в отношении импорта российской нефти.

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