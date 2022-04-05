В МИД России заявили о готовности ответить на высылку российских дипломатов из Испании

Москва ответит соответствующим образом на высылку 25 российских дипломатов из Испании. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Соответствующая», — приводит ТАСС ответ Захаровой на вопрос о том, какой будет реакция Москвы.

Ранее глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес заявил, что правительство Испании приняло решение о высылке около 25 дипломатов посольства России.

Кроме того, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что посол России Сергей Разов был вызван в здание итальянского МИД, где ему объявили о высылке из страны 30 российских дипломатов.

Замглавы российского МИД Александр Грушко назвал высылку российских дипломатов из стран Европы заранее согласованной кампанией.