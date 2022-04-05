В МИД России заявили о готовности ответить на высылку российских дипломатов из Испании
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«Соответствующая», — приводит ТАСС ответ Захаровой на вопрос о том, какой будет реакция Москвы.
Ранее глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес заявил, что правительство Испании приняло решение о высылке около 25 дипломатов посольства России.
Кроме того, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что посол России Сергей Разов был вызван в здание итальянского МИД, где ему объявили о высылке из страны 30 российских дипломатов.
Замглавы российского МИД Александр Грушко назвал высылку российских дипломатов из стран Европы заранее согласованной кампанией.