Сеул и Вашингтон договорились укреплять отношения

Представители избранного президента Республики Корея Юн Сок Ёля и американской администрации договорились об укреплении союзнических отношений стран.

«Мы донесли желание избранного президента укрепить альянс Южной Кореи и США до уровня всеобъемлющего и стратегического и достигли консенсуса», — цитирует ТАСС главу южнокорейской делегации в Вашингтоне, депутата от партии «Гражданская сила» Пак Чина, чьи слова приводит агентство Рёнхап.

Стороны согласились, что по отношению к КНДР необходима политика сдерживания.

Ранее США объявили о санкциях против российских и северокорейских компаний за якобы передачу материалов для ракетной программы КНДР.