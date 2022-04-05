Сеул и Вашингтон договорились укреплять отношения

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Представители избранного президента Республики Корея Юн Сок Ёля и американской администрации договорились об укреплении союзнических отношений стран.

«Мы донесли желание избранного президента укрепить альянс Южной Кореи и США до уровня всеобъемлющего и стратегического и достигли консенсуса», — цитирует ТАСС главу южнокорейской делегации в Вашингтоне, депутата от партии «Гражданская сила» Пак Чина, чьи слова приводит агентство Рёнхап.

Стороны согласились, что по отношению к КНДР необходима политика сдерживания.

Ранее США объявили о санкциях против российских и северокорейских компаний за якобы передачу материалов для ракетной программы КНДР. 

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