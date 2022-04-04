Лавров: в позиции Киева проявилось больше реализма по Крыму, ДНР и ЛНР

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что по итогам переговоров в Стамбуле Москва увидела со стороны украинской делегации больше реализма в позиции по Крыму, Донбассу и безъядерному статусу.
Лавров: в позиции Киева проявилось больше реализма по Крыму, ДНР и ЛНР
  • РИА Новости

«По итогам того раунда переговоров, который состоялся в Стамбуле 29 марта, мы увидели появление реализма в позиции украинской делегации», — сказал он в ходе пресс-конференции.

По словам Лаврова, представителям Киева стало понятно, что о вступлении в НАТО следует забыть.

Кроме того, министр обратил внимание, что у Киева стало «больше реализма о необходимости закрепить в договоре нейтральный статус Украины, конечно же, её безъядерный статус». 

«Безусловно, в позиции украинской делегации проявилось гораздо больше реализма и в отношении статуса Крыма и Донецкой и Луганской народных республик», — сказал Лавров.

Он отметил, что ещё предстоит понять, «как эти нотки реализма будут переводиться на язык договорной бумаги».

Ранее глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский рассказал о ходе переговоров с украинской стороной и о процессе подготовки проекта мирного договора.

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