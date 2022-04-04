В постпредстве России заявили о нарушении Британией правил процедуры СБ ООН
- Gettyimages.ru
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Сегодня они (британские коллеги) ещё раз грубо нарушили правила процедуры Совета Безопасности и отказали нам в созыве срочного заседания СБ по провокации украинских радикалов в Буче», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее Полянский заявил, что Россия будет настаивать на проведении заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Буче 4 апреля, несмотря на попытки Великобритании отказать в организации этой встречи.