В постпредстве России заявили о нарушении Британией правил процедуры СБ ООН

Короткая ссылка
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Великобритания повторно нарушила правила процедуры Совбеза ООН, не дав провести заседание Совбеза о ситуации в Буче по запросу России.
В постпредстве России заявили о нарушении Британией правил процедуры СБ ООН
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Сегодня они (британские коллеги) ещё раз грубо нарушили правила процедуры Совета Безопасности и отказали нам в созыве срочного заседания СБ по провокации украинских радикалов в Буче», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Полянский заявил, что Россия будет настаивать на проведении заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Буче 4 апреля, несмотря на попытки Великобритании отказать в организации этой встречи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить