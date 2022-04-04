В постпредстве России заявили о нарушении Британией правил процедуры СБ ООН

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Великобритания повторно нарушила правила процедуры Совбеза ООН, не дав провести заседание Совбеза о ситуации в Буче по запросу России.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Сегодня они (британские коллеги) ещё раз грубо нарушили правила процедуры Совета Безопасности и отказали нам в созыве срочного заседания СБ по провокации украинских радикалов в Буче», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Полянский заявил, что Россия будет настаивать на проведении заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Буче 4 апреля, несмотря на попытки Великобритании отказать в организации этой встречи.