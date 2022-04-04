В ЕС подчеркнули необходимость контактов с Россией несмотря на санкции

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отметил необходимость продолжать дипломатические контакты с Россией.

«ЕС считает необходимым сохранять контакты для дипломатии открытыми настолько долго, насколько возможно», — цитирует его ТАСС.

Вместе с тем Стано подтвердил, что в Европе планируют ускорить работу над новыми антироссийскими санкциями, однако отказался комментировать их возможное содержание.

Ранее Польша передала Европейской комиссии новые предложения по санкциям против России.

Польский премьер Матеуш Моравецкий потребовал собрать срочный саммит Евросоюза для обсуждения ситуации на Украине и наложения на Россию новых ограничений.

Он предложил конфисковать имущество и средства России и россиян за рубежом и прекратить все торговые отношения.