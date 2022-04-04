Российский посол в Турции: Запад растоптал свои же принципы в попытках «раздавить Россию»

Западный мир, пытаясь «раздавить» Россию своими санкциями, растоптал те ценности и принципы, на которых он зиждется. Такое мнение выразил российский посол в Турции Алексей Ерхов в интервью турецкой газете Aydinlik.

«Пока западная цивилизация пыталась раздавить Россию, она фактически растоптала те ценности и принципы, на которые опиралась», — сказал дипломат.

Теперь каждый знает, что финансовые резервы его страны могут быть просто украдены, а собственность — арестована, подчеркнул посол.

«Двуличие этих людей, ещё вчера рьяно отстаивавших принципы неприкосновенности частной собственности, презумпции невиновности, свободы слова, поражает», — добавил Ерхов.

10 марта российский министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя санкции против России, отметил, что Запад растоптал частную собственность щелчком пальцев.

Страна справится с этим, подчеркнул он, а также отметил, что Россия будет делать всё, чтобы больше не зависеть от Запада в тех областях жизни, которые имеют решающее значение для народа.