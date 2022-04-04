Посол Антонов: США замалчивают данные об обстреле Бучи ВСУ после отвода российских войск
«В США умышленно замалчивается тот факт, что сразу после отвода российских войск ВСУ подвергли город Буча артиллерийскому обстрелу», — цитирует заявление Антонова РИА Новости.
По его мнению, именно это могло привести к потерям среди мирного населения.
3 апреля Минобороны России опровергло обвинения со стороны киевского режима в якобы убийстве мирных жителей в Буче.
В Москве напомнили, что мэр Бучи Анатолий Федорук 31 марта в своём видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, более того, он не упоминал о каких-либо «расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».
Россия запросила заседание Совбеза ООН на понедельник, 4 апреля, в связи с «вопиющей провокацией украинских радикалов» в украинском городе Буче.