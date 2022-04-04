Global Times: США нарушили обещания не расширять НАТО и не извинились перед Россией

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Соединённые Штаты нарушили обещания не расширять НАТО и не стали извиняться за это перед Россией, пишет китайская газета Global Times.

«США впоследствии нарушили свои обещания, данные постсоветской России, что НАТО не будет расширяться», — приводит РИА Новости текст материала.

Отмечается, попытки НАТО и ЕС посягнуть на сферы влияния России стало причиной конфликтов между сторонами.

«Запад не извиняется за это», — резюмируется в публикации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что  Организация Североатлантического договора создана для агрессии.

Президент США Джо Байден сообщал, что информация о том, что НАТО стремится дестабилизировать Россию, не соответствует действительности.

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