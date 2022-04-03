ЦИК России: подсчёт голосов по итогам голосования на выборах в Сербии идёт без нарушений

Подсчёт голосов по итогам голосования на президентских и досрочных парламентских выборах в Сербии ведётся в присутствии наблюдателей без нарушений, сообщили наблюдатели от ЦИК России.

В качестве наблюдателей от Центральной избирательной комиссии России там находятся Людмила Маркина и Павел Андреев, отмечает РИА Новости.

«Явка по состоянию на 18:00 — 50,82%. Идёт подсчёт голосов... Работа со списками избирателей и подсчёт голосов ведутся в присутствии наблюдателей, в спокойной обстановке, без нарушений», — говорится в сообщении ЦИК в Telegram.

В 21:00 мск в Сербии закрылись участки для голосования на выборах президента, депутатов парламента и представительных органов ряда муниципалитетов.