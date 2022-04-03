Госсекретарь США Блинкен 5—7 апреля примет участие в министерских встречах НАТО и G7
- AP
«На министерской встрече (НАТО) госсекретарь будет иметь возможность подчеркнуть ключевую роль НАТО в сохранении трансатлантической безопасности... Госсекретарь, помимо этого, примет участие в министерской встрече G7 и проведёт дополнительные встречи с иными союзниками и партнёрами», — говорится в пресс-релизе на сайте Госдепа.
В частности, Блинкен намерен обсудить с ними оказание помощи Украине.
Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что власти Германии намерены начать обсуждение с партнёрами вопроса об ужесточении антироссийских санкций уже 4 апреля.