Госсекретарь США Блинкен 5—7 апреля примет участие в министерских встречах НАТО и G7

Госсекретарь США Энтони Блинкен 5—7 апреля посетит Брюссель для участия в министерских встречах НАТО и «большой семёрки», где будут обсуждаться события на Украине.

«На министерской встрече (НАТО) госсекретарь будет иметь возможность подчеркнуть ключевую роль НАТО в сохранении трансатлантической безопасности... Госсекретарь, помимо этого, примет участие в министерской встрече G7 и проведёт дополнительные встречи с иными союзниками и партнёрами», — говорится в пресс-релизе на сайте Госдепа.

В частности, Блинкен намерен обсудить с ними оказание помощи Украине.

Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что власти Германии намерены начать обсуждение с партнёрами вопроса об ужесточении антироссийских санкций уже 4 апреля.