Западные санкции могут быть сняты с России в определённой степени, если переговоры России и Украины приведут к урегулированию кризиса, рассказал NBC американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«Мы посмотрим, что будет делать и что хочет делать Украина. Если будет понимание, что это [переговоры России и Украины] может привести к завершению [конфликта]... что потребует снятия санкций, то да. Цель санкций — не быть бесконечными, а изменить поведение России», — сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что «если будут результаты переговоров», то «в определённой мере санкции уйдут».

«Это зависит от России, что будет дальше», — цитирует госсекретаря ТАСС.

Как ранее отмечал российский лидер Владимир Путин, рост цен на нефтепродукты в Соединённых Штатах происходит по вине американских властей, а свалить это пытаются на Россию.

Газета The Washington Post писала, что рассмотрение антироссийских законопроектов, которые были внесены в конгресс США в связи с военной спецоперацией на Украине, застопорилось.