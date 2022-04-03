Блинкен допустил снятие части санкций с России после урегулирования украинского кризиса

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Западные санкции могут быть сняты с России в определённой степени, если переговоры России и Украины приведут к урегулированию кризиса, рассказал NBC американский госсекретарь Энтони Блинкен.
Блинкен допустил снятие части санкций с России после урегулирования украинского кризиса
  • AP

«Мы посмотрим, что будет делать и что хочет делать Украина. Если будет понимание, что это [переговоры России и Украины] может привести к завершению [конфликта]... что потребует снятия санкций, то да. Цель санкций — не  быть бесконечными, а изменить поведение России», — сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что «если будут результаты переговоров»,  то «в определённой мере санкции уйдут».

«Это зависит от России, что будет дальше», — цитирует госсекретаря ТАСС.

Как ранее отмечал российский лидер Владимир Путин, рост цен на нефтепродукты в Соединённых Штатах происходит по вине американских властей, а свалить это пытаются на Россию.

Газета The Washington Post писала, что рассмотрение антироссийских законопроектов, которые были внесены в конгресс США в связи с военной спецоперацией на Украине, застопорилось.

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