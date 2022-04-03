Полиция расследует стрельбу с шестью погибшими в центре Сакраменто
Полиция американского города Сакраменто работает на месте стрельбы, в результате которой по меньшей мере шесть человек погибли и девять получили ранения.
- AP
Об этом пишет CNN.
Как сообщил представитель полиции Сакраменто сержант Зак Итон, обстоятельства инцидента пока неизвестны.
По последним данным, шесть человек погибли, девять пострадали.
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