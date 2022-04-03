Полиция расследует стрельбу с шестью погибшими в центре Сакраменто

Короткая ссылка
Полиция американского города Сакраменто работает на месте стрельбы, в результате которой по меньшей мере шесть человек погибли и девять получили ранения.
Полиция расследует стрельбу с шестью погибшими в центре Сакраменто
  • AP

Об этом пишет CNN.

Как сообщил представитель полиции Сакраменто сержант Зак Итон, обстоятельства инцидента пока неизвестны.

По последним данным, шесть человек погибли, девять пострадали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить