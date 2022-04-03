Полиция расследует стрельбу с шестью погибшими в центре Сакраменто

Полиция американского города Сакраменто работает на месте стрельбы, в результате которой по меньшей мере шесть человек погибли и девять получили ранения.

AP

Об этом пишет CNN. Как сообщил представитель полиции Сакраменто сержант Зак Итон, обстоятельства инцидента пока неизвестны. По последним данным, шесть человек погибли, девять пострадали.