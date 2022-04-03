Явка на парламентские выборы в Венгрии составила 25,77% на 12:00
Национальный избирательный офис Венгрии сообщил, что явка на парламентских выборах в стране на 12:00 мск составила 25,77%.
- AP
Об этом сообщает РИА Новости.
«По данным на 11:00 (12:00 мск), явка составила 1 982 937 человек (25,77%)», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что в Венгрии открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах.
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