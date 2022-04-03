Явка на парламентские выборы в Венгрии составила 25,77% на 12:00

Короткая ссылка
Национальный избирательный офис Венгрии сообщил, что явка на парламентских выборах в стране на 12:00 мск составила 25,77%.
Явка на парламентские выборы в Венгрии составила 25,77% на 12:00
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости.

«По данным на 11:00 (12:00 мск), явка составила 1 982 937 человек (25,77%)», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Венгрии открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить