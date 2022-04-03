Глава МИД Японии обсудил помощь украинским беженцам с международными организациями
«Министр встретился с представителями Международной организации по миграции (МОМ), Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Всемирной продовольственной программы (ВПП) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)», — говорится в сообщении МИД Японии.
Отмечается, что стороны обсуждали проблемы поддержки беженцев.
Ранее Хаяси заявил, что Япония считает, что на данный момент неуместно давать прогнозы по условиям отмены санкций против России.