Глава МИД Японии обсудил помощь украинским беженцам с международными организациями

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Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в ходе визита в Польшу обсудил оказание помощи беженцам из Украины с представителями международных организаций.

«Министр встретился с представителями Международной организации по миграции (МОМ), Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Всемирной продовольственной программы (ВПП) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)», — говорится в сообщении МИД Японии.

Отмечается, что стороны обсуждали проблемы поддержки беженцев.

Ранее Хаяси заявил, что Япония считает, что на данный момент неуместно давать прогнозы по условиям отмены санкций против России.

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