Американский военачальник обсудил помощь Киеву с главнокомандующим ВСУ

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Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли обсудил с главнокомандующим Вооружёнными силами Украины генералом Валерием Залужным оказание Киеву поддержки со стороны США и их союзников.

«Председатель дал высокую оценку тому, как генерал Залужный и украинские вооружённые силы стойко сопротивляются», — цитирует ТАСС письменное заявление официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера.

Отмечается, что Милли указал на единство США и союзников в решимости поддержать Украину.

По его словам, Украина является ключевым партнёром НАТО.

Ранее сообщалось, что Пентагон предоставит Украине в рамках нового пакета военной помощи 100 барражирующих снарядов Switchblade.

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