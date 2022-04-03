Американский военачальник обсудил помощь Киеву с главнокомандующим ВСУ

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли обсудил с главнокомандующим Вооружёнными силами Украины генералом Валерием Залужным оказание Киеву поддержки со стороны США и их союзников.

«Председатель дал высокую оценку тому, как генерал Залужный и украинские вооружённые силы стойко сопротивляются», — цитирует ТАСС письменное заявление официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера. Отмечается, что Милли указал на единство США и союзников в решимости поддержать Украину. По его словам, Украина является ключевым партнёром НАТО. Ранее сообщалось, что Пентагон предоставит Украине в рамках нового пакета военной помощи 100 барражирующих снарядов Switchblade.