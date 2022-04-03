В ФРГ заявили о необходимости увеличения льгот для частных потребителей газа

Федеральное сетевое агентство Германии считает необходимым увеличить льготы для частных потребителей газа, заявил глава ведомства Клаус Мюллер.

По его словам, на фоне высоких цен на газ частным клиентам следует предоставлять более высокие ежемесячные скидки на потребление электричества.

«Многие домохозяйства не заметят, насколько сильно выросли цены, до тех пор, пока в следующем году не будет выставлен счёт за отопление, и они будут не в состоянии справиться с дополнительными платежами», — приводит ТАСС слова Мюллера в интервью Frankfurter Allgemeine.

Он уточнил, что потребителям следует заранее готовится к росту цен.

Ранее президент федерального союза немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм заявил, что введение эмбарго на российский газ может привести к краху немецкой промышленности.