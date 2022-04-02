В МИД Китая призвали не переоценивать роль КНР в продвижении российско-украинского диалога

Короткая ссылка
Китай продвигает российско-украинские переговоры, однако не стоит переоценивать его роль, заявил глава департамента Европы МИД КНР Ван Лутун.

«Мы всегда выступали в поддержку прекращения огня и вносили свой вклад в это... Не думаю, что стоит переоценивать роль Китая, потому что военные действия — это решение, принятое суверенными странами», — цитирует его РИА Новости.

Председатель КНР Си Цзиньпин ранее призвал страны мира способствовать диалогу России и Украины, а не «подливать масла в огонь».

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сообщил, что Пекин придерживается независимой позиции в отношении событий на Украине. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить