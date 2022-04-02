В МИД Китая призвали не переоценивать роль КНР в продвижении российско-украинского диалога

Китай продвигает российско-украинские переговоры, однако не стоит переоценивать его роль, заявил глава департамента Европы МИД КНР Ван Лутун.

«Мы всегда выступали в поддержку прекращения огня и вносили свой вклад в это... Не думаю, что стоит переоценивать роль Китая, потому что военные действия — это решение, принятое суверенными странами», — цитирует его РИА Новости.

Председатель КНР Си Цзиньпин ранее призвал страны мира способствовать диалогу России и Украины, а не «подливать масла в огонь».

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сообщил, что Пекин придерживается независимой позиции в отношении событий на Украине.