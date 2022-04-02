Spiegel: Минобороны ФРГ запросило у Бундестага €21 млн для пополнения запасов Бундесвера

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Минобороны Германии подало запрос бюджетному комитету Бундестага об экстренном выделении €21 млн для пополнения запасов Бундесвера.

По данным источников Spiegel, средства нужны на приобретение ручных противотанковых гранатомётов Panzerfaust 3, поставляемых на Украину.

К настоящему времени Берлин передал Киеву 3,5 тыс. соответствующих боеприпасов, и текущую потребность Германии необходимо в экстренном порядке восполнить.

Согласно Spiegel, в случае, если припасы не будут пополнены, интересы безопасности ФРГ окажутся «под серьёзной угрозой». В издании также отметили, что такие шаги показывают плохую оснащённость оружием немецкой армии.

Ранее стало известно о поставке из Германии на Украину 1,5 тыс. ПЗРК «Стрела», 100 пулемётов MG3 и 8 млн пистолетных патронов.

Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт в эфире телеканала ZDF заявила, что Берлин не намерен впредь сообщать о поставках вооружения на Украину.

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