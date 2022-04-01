SZ: Берлин планирует выслать «значительное число» сотрудников российского посольства

Власти Германии намерены выслать «значительное число» сотрудников российского посольства в ФРГ. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

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Отмечается, что дипломаты подозреваются в разведывательной работе. В правительстве в настоящий момент отсутствует консенсус относительно необходимости и рациональности подобного действия. По данным газеты, высылка может затронуть «примерно 20 человек». Ранее в МИД России пообещали жёсткий ответ на любые враждебные шаги западных стран. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ответ на недружественные меры в отношении российских загранучреждений за рубежом будут приняты контрмеры.