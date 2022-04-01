SZ: Берлин планирует выслать «значительное число» сотрудников российского посольства

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Власти Германии намерены выслать «значительное число» сотрудников российского посольства в ФРГ. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.
SZ: Берлин планирует выслать «значительное число» сотрудников российского посольства
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Отмечается, что дипломаты подозреваются в разведывательной работе.

В правительстве в настоящий момент отсутствует консенсус относительно необходимости и рациональности подобного действия.

По данным газеты, высылка может затронуть «примерно 20 человек».

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