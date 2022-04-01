Россия 6 апреля проведёт заседание СБ ООН по военно-биологической деятельности на Украине

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона 6 апреля проведёт неформальную встречу Совбеза ООН по военно-биологической деятельности на Украине.
Россия 6 апреля проведёт заседание СБ ООН по военно-биологической деятельности на Украине
  • AP
  • © John Minchillo

Как сообщает РИА Новости, встреча состоится в 10:00 по местному времени и на ней будет вестись беседа о широком спектре угроз «исходящий от военно-биологической активности по всему миру».

«Масштаб будет несколько шире, чем Украина», — подчеркнул он.

По его словам, что на заседании также будут присутствовать независимые эксперты по биологическому оружию.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что специалисты оборонного ведомства узнали имена конкретных должностных лиц, которые участвовали в создании компонентов биологического оружия на Украине.

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