Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона 1 апреля представит в Совете Безопасности международной организации новые документы о биолабораториях на Украине.

«Мы распространили документальные свидетельства, полученные нашим Министерством обороны, в качестве официальных документов Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Письма были распространены 11, 18 и 29 марта. Сегодня мы направим новое письмо», — цитирует Полянского ТАСС.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов рассказал, что сын президента США Хантер Байден сыграл важную роль в финансировании работ с патогенами на Украине.

24 марта в российском Минобороны рассказали, что эксперты Вооружённых сил России выявили новые факты причастности Минобороны США к разработке биологического оружия на Украине.