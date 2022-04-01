В Центробанке Ирана заявили, что Тегеран предложил Москве меры по уходу от санкций США

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Замглавы Центробанка Исламской Республики по международным делам Мохсен Карими заявил, что власти Ирана предложили России шаги для противостояния западным санкциям.
В Центробанке Ирана заявили, что Тегеран предложил Москве меры по уходу от санкций США
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«Иран, основываясь на своём богатом опыте нахождения под санкциями в течение последних лет, для ухода из-под влияния американского господства и враждебных стран принял необходимые меры, которые и предложил российской стороне», — приводит его слова РИА Новости.

В частности, Карими отметил перспективы торговли между странами в национальных валютах.

«Есть и договорённости, и возможности. Иран как раз хочет использовать их для ведения торговых операций с Россией в рублях и риалах», — пояснил Карими.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона в отношениях с Ираном будет выстраивать практические шаги, которые позволят обходить незаконные санкции США и Запада.

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