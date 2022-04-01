В Центробанке Ирана заявили, что Тегеран предложил Москве меры по уходу от санкций США

Замглавы Центробанка Исламской Республики по международным делам Мохсен Карими заявил, что власти Ирана предложили России шаги для противостояния западным санкциям.

«Иран, основываясь на своём богатом опыте нахождения под санкциями в течение последних лет, для ухода из-под влияния американского господства и враждебных стран принял необходимые меры, которые и предложил российской стороне», — приводит его слова РИА Новости.

В частности, Карими отметил перспективы торговли между странами в национальных валютах.

«Есть и договорённости, и возможности. Иран как раз хочет использовать их для ведения торговых операций с Россией в рублях и риалах», — пояснил Карими.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона в отношениях с Ираном будет выстраивать практические шаги, которые позволят обходить незаконные санкции США и Запада.