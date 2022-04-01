Песков назвал неприемлемой идею национализации в ФРГ дочек «Газпрома» и «Роснефти»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что Минэкономики Германии изучает вопрос национализации дочек «Газпрома» и «Роснефти».
Песков назвал неприемлемой идею национализации в ФРГ дочек «Газпрома» и «Роснефти»
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

«Безусловно, такой план, он очень серьёзно нарушал бы международное право и все мыслимые и немыслимые правила и законы. Поэтому будем самым внимательным образом отслеживать... Безусловно, даже саму проработку такого вопроса считаем неприемлемой», — сказал Песков.

Как сообщает РИА Новости, заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер в ходе пресс-конференции в Берлине на вопрос о возможной национализации дочек российских энергетических компаний заявил, что в правительстве «не отвечают на гипотетические вопросы в этой связи».

Ранее Еврокомиссия подтвердила проведение 29 марта внезапных проверок в ряде компаний в Германии, имеющих отношение к транспортировке и хранению газа, в рамках расследования возможных нарушений норм ЕС по конкуренции.

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