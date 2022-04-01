Посол в США прокомментировал призыв сенаторов лишить Россию статуса наблюдателя при ОАГ
Соответствующая информация приводится в Telegram-канале российского посольства.
«Подобная риторика - очередное проявление замшелой «доктрины Монро», в основе которой - откровенное пренебрежение США интересами латиноамериканских государств и стремление навязать им свою волю», — отметил Антонов.
По его словам, «налицо попытка законодателей посеять рознь между Россией и странами Латинской Америки».
Ранее сообщалось, что двухпартийная группа сенаторов США направила госсекретарю Энтони Блинкену письмо с призывом добиваться лишения России статуса постоянного наблюдателя при Организации американских государств в связи с событиями на Украине.
Кроме того, президент США Джо Байден предложил исключить Россию из «Большой двадцатки». При этом он признал, что это решение — за странами G20.