Посол в США прокомментировал призыв сенаторов лишить Россию статуса наблюдателя при ОАГ

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал призыв сенаторов США лишить Россию статуса наблюдателя при ОАГ.

Соответствующая информация приводится в Telegram-канале российского посольства.

«Подобная риторика - очередное проявление замшелой «доктрины Монро», в основе которой - откровенное пренебрежение США интересами латиноамериканских государств и стремление навязать им свою волю», — отметил Антонов.

По его словам, «налицо попытка законодателей посеять рознь между Россией и странами Латинской Америки».

Ранее сообщалось, что двухпартийная группа сенаторов США направила госсекретарю Энтони Блинкену письмо с призывом добиваться лишения России статуса постоянного наблюдателя при Организации американских государств в связи с событиями на Украине.

Кроме того, президент США Джо Байден предложил исключить Россию из «Большой двадцатки». При этом он признал, что это решение — за странами G20.