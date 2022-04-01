Посол в США прокомментировал призыв сенаторов лишить Россию статуса наблюдателя при ОАГ

Короткая ссылка
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал призыв сенаторов США лишить Россию статуса наблюдателя при ОАГ.

Соответствующая информация приводится в Telegram-канале российского посольства. 

«Подобная риторика - очередное проявление замшелой «доктрины Монро», в основе которой - откровенное пренебрежение США интересами латиноамериканских государств и стремление навязать им свою волю», — отметил Антонов.

По его словам, «налицо попытка законодателей посеять рознь между Россией и странами Латинской Америки». 

Ранее сообщалось, что двухпартийная группа сенаторов США направила госсекретарю Энтони Блинкену письмо с призывом добиваться лишения России статуса постоянного наблюдателя при Организации американских государств в связи с событиями на Украине.

Кроме того, президент США Джо Байден предложил исключить Россию из «Большой двадцатки». При этом он признал, что это решение — за странами G20.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить